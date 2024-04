Börse New York in Grün: NASDAQ 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Donnerstag ging es im NASDAQ 100 via NASDAQ schlussendlich um 1.65 Prozent auf 18’307.98 Punkte nach oben. Zuvor eröffnete der Index bei 18’085.11 Zählern und damit 0.408 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (18’011.65 Punkte).

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18’337.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’998.25 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche stieg der NASDAQ 100 bereits um 0.979 Prozent. Vor einem Monat, am 11.03.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 17’951.69 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 11.01.2024, den Stand von 16’820.90 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.04.2023, den Stand von 12’964.15 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Plus von 10.66 Prozent zu Buche. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18’464.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Atlassian A (+ 4.84 Prozent auf 214.65 USD), Broadcom (+ 4.54 Prozent auf 1’382.46 USD), Micron Technology (+ 4.35 Prozent auf 127.51 USD), Apple (+ 4.33 Prozent auf 175.04 USD) und NVIDIA (+ 4.11 Prozent auf 906.16 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Fastenal (-6.50 Prozent auf 69.88 USD), Lucid (-5.66 Prozent auf 2.50 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-1.70 Prozent auf 920.32 USD), Verisk Analytics A (-1.13 Prozent auf 223.36 USD) und eBay (-1.09 Prozent auf 51.89 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 28’321’581 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.953 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.47 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

