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NASDAQ 100-Performance im Blick 29.04.2026 18:01:09

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 im Aufwind

Börse New York in Grün: NASDAQ 100 im Aufwind

Für den NASDAQ 100 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 0.25 Prozent fester bei 27’096.58 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.149 Prozent fester bei 27’069.36 Punkten, nach 27’029.01 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 27’183.93 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’995.38 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der NASDAQ 100 bereits um 0.666 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, wurde der NASDAQ 100 mit 23’132.77 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Stand von 25’884.30 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 29.04.2025, einen Stand von 19’544.95 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 7.50 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 27’315.23 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell NXP Semiconductors (+ 24.09 Prozent auf 285.88 USD), Intel (+ 11.11 Prozent auf 93.91 USD), Starbucks (+ 10.19 Prozent auf 107.20 USD), Verisk Analytics A (+ 5.60 Prozent auf 186.55 USD) und Automatic Data Processing (+ 5.47 Prozent auf 210.07 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Enphase Energy (-10.87 Prozent auf 30.57 USD), Regeneron Pharmaceuticals (-6.08 Prozent auf 687.29 USD), CoStar Group (-4.31 Prozent auf 34.41 USD), Charter A (-3.91 Prozent auf 166.35 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-3.86 Prozent auf 159.32 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 20’585’912 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.498 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 2.18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie mit 7.14 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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Long 11’658.41 8.91 S7MBDU
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