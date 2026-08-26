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Kursentwicklung 26.08.2026 20:03:31

Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Mittwochnachmittag zu

Das macht das Börsenbarometer in New York am Nachmittag.

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Um 20:00 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0.02 Prozent auf 29’214.80 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 29’130.77 Zählern und damit 0.269 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (29’209.23 Punkte).

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’096.84 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’264.87 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 0.413 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der NASDAQ 100 bei 28’128.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.05.2026, wies der NASDAQ 100 30’001.32 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 26.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23’525.29 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 15.90 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Lumentum (+ 6.37 Prozent auf 941.95 USD), Western Digital (+ 3.69 Prozent auf 467.39 USD), Fortinet (+ 2.75 Prozent auf 157.88 USD), Arm (+ 2.54 Prozent auf 247.70 USD) und Seagate Technology (+ 2.40 Prozent auf 841.43 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Ferrovial International SE Registered (-4.95 Prozent auf 59.91 USD), Intuit (-3.90 Prozent auf 343.51 USD), Nebius (-3.14 Prozent auf 215.01 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.07 Prozent auf 122.94 USD) und Kraft Heinz Company (-3.06 Prozent auf 24.55 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 9’592’467 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.325 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Im NASDAQ 100 hat die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
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