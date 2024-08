Börse New York in Grün: Letztendlich Pluszeichen im Dow Jones

Letztendlich notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.04 Prozent fester bei 39’765.64 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 13.330 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 39’556.01 Zählern und damit 0.506 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (39’357.01 Punkte).

Der Dow Jones erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 39’792.80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 39’392.41 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 40’000.90 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 13.05.2024, bei 39’431.51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, bei 35’281.40 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 5.44 Prozent aufwärts. 41’376.00 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 5.73 Prozent auf 20.47 USD), Nike (+ 5.17 Prozent auf 78.50 USD), Boeing (+ 2.82 Prozent auf 168.76 USD), Amazon (+ 2.06 Prozent auf 170.23 USD) und Microsoft (+ 1.77 Prozent auf 414.01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Johnson Johnson (-0.93 Prozent auf 158.39 USD), Walmart (-0.83 Prozent auf 68.13 USD), Chevron (-0.60 Prozent auf 144.15 USD), Walt Disney (-0.41 Prozent auf 85.60 USD) und Honeywell (-0.03 Prozent auf 196.73 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 23’008’637 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.006 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.84 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

