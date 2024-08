Börse New York in Grün: Letztendlich Gewinne im S&P 500

Letztendlich bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1.61 Prozent stärker bei 5’543.22 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 44.887 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1.00 Prozent auf 5’510.03 Punkte an der Kurstafel, nach 5’455.21 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 5’501.13 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’546.23 Punkten lag.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 3.58 Prozent. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 15.07.2024, bei 5’631.22 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wies der S&P 500 einen Wert von 5’308.15 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 4’437.86 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 16.88 Prozent. Bei 5’669.67 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’682.11 Zählern.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Ulta Beauty (+ 11.17 Prozent auf 365.80 USD), Albemarle (+ 8.63 Prozent auf 79.14 USD), Super Micro Computer (+ 8.59 Prozent auf 626.69 USD), Paramount Global (+ 7.14 Prozent auf 10.96 USD) und Caesars Entertainment (+ 7.07 Prozent auf 37.24 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil First Republic Bank (-32.89 Prozent auf 0.02 USD), MarketAxess (-2.93 Prozent auf 233.90 USD), AT&T (-2.75 Prozent auf 19.09 USD), Eversource Energy (-2.41 Prozent auf 64.85 USD) und General Mills (-2.34 Prozent auf 68.75 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’784’877 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3.054 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie weist mit 0.00 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600.00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch