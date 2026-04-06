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Kursentwicklung 06.04.2026 17:59:10

Börse New York in Grün: Gewinne im NASDAQ Composite

Börse New York in Grün: Gewinne im NASDAQ Composite

Am Montag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Taylor Devices
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Um 17:57 Uhr erhöht sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 0.40 Prozent auf 21’967.24 Punkte. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 0.277 Prozent höher bei 21’939.80 Punkten, nach 21’879.18 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 21’899.62 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 22’052.41 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 06.03.2026, bei 22’387.68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.01.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 23’547.17 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.04.2025, notierte der NASDAQ Composite bei 15’587.79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 5.46 Prozent nach. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Commercial Vehicle Group (+ 8.71 Prozent auf 3.87 USD), Lifetime Brands (+ 8.29 Prozent auf 6.27 USD), inTest (+ 8.21 Prozent auf 15.29 USD), SMC (+ 6.85 Prozent auf 404.40 USD) und Comtech Telecommunications (+ 6.20 Prozent auf 3.77 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil Powell Industries (-66.14 Prozent auf 185.48 USD), AXT (-16.37 Prozent auf 44.19 USD), Taylor Devices (-13.00 Prozent auf 50.00 USD), Donegal Group B (-7.75 Prozent auf 16.42 USD) und AngioDynamics (-4.27 Prozent auf 9.87 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 8’862’638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 3.740 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.45 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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