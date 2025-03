Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Montagshandels im Plus

Zum Handelsschluss tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.42 Prozent höher bei 42’583.32 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 16.793 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.529 Prozent leichter bei 41’763.40 Punkten in den Montagshandel, nach 41’985.35 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 42’638.85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 42’180.14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 24.02.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 43’461.21 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 43’297.03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, einen Stand von 39’475.90 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 0.451 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 45’054.36 Punkte. Bei 40’661.77 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 3.59 Prozent auf 203.26 USD), Home Depot (+ 3.23 Prozent auf 335.60 EUR), NVIDIA (+ 3.15 Prozent auf 121.41 USD), American Express (+ 2.72 Prozent auf 277.86 USD) und JPMorgan Chase (+ 2.66 Prozent auf 248.06 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Verizon (-0.98 Prozent auf 43.56 USD), Merck (-0.86 Prozent auf 92.31 USD), Nike (-0.81 Prozent auf 67.39 USD), Procter Gamble (-0.62 Prozent auf 165.65 USD) und Amgen (-0.53 Prozent auf 314.38 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 51’100’574 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.024 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Verizon-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.23 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch