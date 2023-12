Börse New York in Grün: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels auf grünem Terrain

Am Freitag tendierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.36 Prozent höher bei 36’247.87 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 10.992 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 36’124.17 Zählern und damit 0.019 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (36’117.38 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 36’296.20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 36’061.64 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 0.439 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.11.2023, wurde der Dow Jones auf 34’112.27 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 08.09.2023, stand der Dow Jones bei 34’576.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der Dow Jones einen Stand von 33’781.48 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2023 bereits um 9.39 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 36’296.20 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3.11 Prozent auf 244.70 USD), Goldman Sachs (+ 1.80 Prozent auf 350.83 USD), Chevron (+ 1.33 Prozent auf 144.31 USD), Intel (+ 1.30 Prozent auf 42.70 USD) und JPMorgan Chase (+ 1.10 Prozent auf 158.52 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Honeywell (-1.61 Prozent auf 194.61 USD), Walmart (-1.05 Prozent auf 150.86 USD), Verizon (-1.03 Prozent auf 38.25 USD), Procter Gamble (-0.92 Prozent auf 145.15 USD) und Amgen (-0.81 Prozent auf 269.12 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17’008’370 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2.775 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.28 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.42 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

