Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 1.26 Prozent fester bei 42’025.19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.892 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.303 Prozent auf 41’628.91 Punkte an der Kurstafel, nach 41’503.10 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42’160.91 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 41’832.09 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der Dow Jones bereits um 1.42 Prozent. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 19.08.2024, bei 40’896.53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2024, wurde der Dow Jones auf 38’834.86 Punkte taxiert. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 19.09.2023, bei 34’517.73 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11.43 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 42’160.91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 5.37 Prozent auf 265.99 USD), Caterpillar (+ 5.12 Prozent auf 373.31 USD), Goldman Sachs (+ 3.97 Prozent auf 503.83 USD), Apple (+ 3.71 Prozent auf 228.87 USD) und American Express (+ 2.51 Prozent auf 268.75 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Coca-Cola (-1.57 Prozent auf 70.62 USD), Procter Gamble (-1.37 Prozent auf 171.54 USD), Walmart (-1.25 Prozent auf 78.04 USD), Merck (-1.19 Prozent auf 117.23 USD) und Visa (-1.12 Prozent auf 285.24 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 25’142’418 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.959 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.10 Prozent, die höchste im Index.

