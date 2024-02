Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Gewinne

Der Dow Jones bewegte sich im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0.37 Prozent fester bei 38’521.36 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11.606 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.434 Prozent auf 38’546.77 Punkte an der Kurstafel, nach 38’380.12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’545.28 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 38’350.46 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, den Wert von 37’466.11 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 06.11.2023, bei 34’095.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33’891.02 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 2.14 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38’783.62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4.29 Prozent auf 23.11 USD), Nike (+ 2.94 Prozent auf 102.61 USD), Walt Disney (+ 2.73 Prozent auf 99.29 USD), Dow (+ 1.66 Prozent auf 54.04 USD) und UnitedHealth (+ 1.53 Prozent auf 510.67 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Amgen (-1.83 Prozent auf 316.07 USD), Salesforce (-0.79 Prozent auf 285.83 USD), Verizon (-0.68 Prozent auf 41.10 USD), McDonalds (-0.46 Prozent auf 284.65 USD) und Coca-Cola (-0.17 Prozent auf 59.94 USD).

Welche Aktien im Dow Jones den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 11’974’990 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.841 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

