Börse New York in Grün: Dow Jones schlussendlich fester

Am Dienstag stieg der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss um 0.68 Prozent auf 37’557.92 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 11.097 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.065 Prozent stärker bei 37’330.14 Punkten in den Dienstagshandel, nach 37’306.02 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 37’311.82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37’562.83 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34’947.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.09.2023, stand der Dow Jones bei 34’517.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.12.2022, wurde der Dow Jones auf 32’757.54 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13.34 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones steht derzeit bei 37’562.83 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 31’429.82 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 4.20 Prozent auf 26.03 USD), Caterpillar (+ 2.54 Prozent auf 292.96 USD), Intel (+ 2.12 Prozent auf 46.66 USD), American Express (+ 1.64 Prozent auf 185.75 USD) und Goldman Sachs (+ 1.61 Prozent auf 382.45 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen IBM (-0.73 Prozent auf 161.56 USD), UnitedHealth (-0.48 Prozent auf 524.04 USD), Coca-Cola (-0.32 Prozent auf 58.83 USD), Verizon (-0.27 Prozent auf 37.57 USD) und Honeywell (-0.24 Prozent auf 204.60 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 15’166’098 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.811 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.85 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

