Börse New York in Grün: Dow Jones präsentiert sich fester

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 20:00 Uhr Gewinne in Höhe von 0.18 Prozent auf 43’007.90 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14.604 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.677 Prozent höher bei 43’222.21 Punkten, nach 42’931.60 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 43’010.55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 42’718.26 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 42’063.36 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 22.07.2024, bei 40’415.44 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, stand der Dow Jones bei 33’127.28 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 14.03 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 43’325.09 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Microsoft (+ 2.29 Prozent auf 428.37 USD), Walmart (+ 1.52 Prozent auf 82.04 USD), Amazon (+ 0.83 Prozent auf 190.63 USD), Amgen (+ 0.69 Prozent auf 318.92 USD) und American Express (+ 0.68 Prozent auf 272.57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Verizon (-4.69 Prozent auf 41.65 USD), Intel (-2.47 Prozent auf 22.28 USD), 3M (-1.17 Prozent auf 133.26 USD), Home Depot (-1.07 Prozent auf 402.06 USD) und Salesforce (-0.99 Prozent auf 288.40 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Aktuell weist die Apple-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4’189’787 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3.300 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

