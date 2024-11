Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0.37 Prozent fester bei 44’075.46 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.276 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 1.02 Prozent auf 44’359.21 Punkte an der Kurstafel, nach 43’910.98 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 43’829.98 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 44’120.16 Punkten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.040 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 11.10.2024, bei 42’863.86 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 13.08.2024, einen Stand von 39’765.64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 34’337.87 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 16.86 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 44’486.70 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Home Depot (+ 1.77 Prozent auf 410.23 USD), Goldman Sachs (+ 1.70 Prozent auf 602.69 USD), JPMorgan Chase (+ 1.67 Prozent auf 243.57 USD), Chevron (+ 1.60 Prozent auf 157.78 USD) und Amazon (+ 1.47 Prozent auf 211.99 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Boeing (-2.38 Prozent auf 141.72 USD), NVIDIA (-1.47 Prozent auf 146.11 USD), Caterpillar (-1.11 Prozent auf 388.64 USD), UnitedHealth (-0.87 Prozent auf 609.32 USD) und McDonalds (-0.52 Prozent auf 297.11 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 13’649’787 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.360 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.02 zu Buche schlagen. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch