Börse New York in Grün: Dow Jones letztendlich auf grünem Terrain

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE letztendlich 0.49 Prozent höher bei 54’349.12 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 24.970 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.822 Prozent leichter bei 53’641.21 Punkten in den Handel, nach 54’085.88 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 54’744.33 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 54’266.12 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 3.01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’900.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 49’298.25 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 05.08.2025, einen Wert von 44’111.74 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.33 Prozent. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Zähler.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 4.57 Prozent auf 407.83 USD), Walt Disney (+ 3.65 Prozent auf 101.76 USD), NVIDIA (+ 3.43 Prozent auf 219.22 USD), Sherwin-Williams (+ 2.24 Prozent auf 369.68 USD) und Nike (+ 2.22 Prozent auf 42.45 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Alphabet C (ex Google) (-4.05 Prozent auf 360.13 USD), Chevron (-2.10 Prozent auf 186.41 USD), Amazon (-1.72 Prozent auf 272.65 USD), Microsoft (-1.09 Prozent auf 487.46 USD) und Procter Gamble (-0.82 Prozent auf 146.80 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 40’576’868 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4.333 Bio. Euro den grössten Anteil.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.07 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 3.93 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch