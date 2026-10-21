Börse New York in Grün: Dow Jones klettert zum Start des Mittwochshandels

Um 15:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.17 Prozent fester bei 52’582.86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 26.163 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 1.02 Prozent auf 51’959.21 Punkte an der Kurstafel, nach 52’495.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52’438.56 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’711.93 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der Dow Jones bereits um 1.16 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 21.09.2026, den Wert von 52’048.83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 52’224.64 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 46’924.74 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8.68 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 1.57 Prozent auf 219.87 USD), Caterpillar (+ 1.17 Prozent auf 733.70 USD), Goldman Sachs (+ 1.16 Prozent auf 895.07 USD), Boeing (+ 1.12 Prozent auf 192.60 USD) und American Express (+ 0.97 Prozent auf 321.43 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Alphabet C (ex Google) (-2.33 Prozent auf 328.56 USD), 3M (-1.28 Prozent auf 169.19 USD), Johnson Johnson (-1.13 Prozent auf 256.43 USD), Procter Gamble (-0.75 Prozent auf 158.12 USD) und Amazon (-0.63 Prozent auf 260.98 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 3’007’297 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.662 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.91 erwartet. Die Nike-Aktie präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.17 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch