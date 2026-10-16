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16.10.2026 16:00:27
Börse New York in Grün: Dow Jones-Börsianer greifen zum Start zu
Der Dow Jones knüpft heute an seine Vortagesgewinne an.
Am Freitag geht es im Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE um 0.73 Prozent auf 52’557.46 Punkte aufwärts. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 26.197 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.613 Prozent schwächer bei 51’858.06 Punkten, nach 52’177.69 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 52’582.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 52’303.17 Punkten lag.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 1.53 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 16.09.2026, lag der Dow Jones noch bei 51’461.90 Punkten. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 52’552.97 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, notierte der Dow Jones bei 45’952.24 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.63 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit JPMorgan Chase (+ 2.13 Prozent auf 342.68 USD), Goldman Sachs (+ 1.75 Prozent auf 906.84 USD), Merck (+ 1.57 Prozent auf 147.47 USD), Johnson Johnson (+ 1.45 Prozent auf 256.96 USD) und Nike (+ 1.44 Prozent auf 37.68 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil UnitedHealth (-2.30 Prozent auf 397.31 USD), Cisco (-1.52 Prozent auf 108.18 USD), NVIDIA (-0.72 Prozent auf 215.66 USD), Alphabet C (ex Google) (-0.65 Prozent auf 342.66 USD) und Microsoft (-0.59 Prozent auf 536.24 USD).
Die teuersten Konzerne im Dow Jones
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’679’578 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.746 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.
Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Nike-Aktie mit 4.26 Prozent 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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