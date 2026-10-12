Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt sich zum Start im Plus

Um 15:58 Uhr legt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.20 Prozent auf 51’757.52 Punkte zu. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 26.365 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.767 Prozent auf 51’258.95 Punkte an der Kurstafel, nach 51’654.95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 51’718.60 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’887.13 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Wert von 52’573.29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, notierte der Dow Jones bei 52’637.01 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 45’479.60 Punkte.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 6.98 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der Dow Jones bereits bis auf ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.77 Prozent auf 235.49 USD), Chevron (+ 1.99 Prozent auf 216.20 USD), Apple (+ 1.46 Prozent auf 341.56 USD), Microsoft (+ 0.89 Prozent auf 539.83 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0.80 Prozent auf 350.64 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Cisco (-2.04 Prozent auf 115.98 USD), Nike (-0.84 Prozent auf 34.42 USD), McDonalds (-0.81 Prozent auf 233.33 USD), NVIDIA (-0.71 Prozent auf 227.66 USD) und UnitedHealth (-0.53 Prozent auf 377.30 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2’503’658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.931 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Die Travelers-Aktie hat mit 10.66 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.49 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch