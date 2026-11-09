Börse New York in Grün: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Am Montag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 2.15 Prozent auf 52’389.75 Punkte aufwärts. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.072 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.403 Prozent auf 51’078.85 Punkte an der Kurstafel, nach 51’285.73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 51’643.01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52’574.34 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’654.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 54’036.93 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, stand der Dow Jones bei 46’987.10 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 8.28 Prozent. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 8.17 Prozent auf 598.88 USD), Cisco (+ 5.11 Prozent auf 98.65 USD), Goldman Sachs (+ 4.29 Prozent auf 906.22 USD), Honeywell Technologies (+ 4.07 Prozent auf 229.00 USD) und Johnson Johnson (+ 3.60 Prozent auf 282.11 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil NVIDIA (-4.27 Prozent auf 178.67 USD), Salesforce (-3.36 Prozent auf 214.94 USD), Travelers (-1.91 Prozent auf 395.20 USD), Chevron (-1.01 Prozent auf 210.78 USD) und IBM (-0.40 Prozent auf 246.11 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 109’539’665 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.454 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

2026 weist die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4.19 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch