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Dow Jones-Kursverlauf 13.11.2026 16:01:02

Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus

Börse New York in Grün: Dow Jones beginnt Sitzung im Plus

Der Dow Jones hält an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der Dow Jones verbucht im NYSE-Handel um 15:59 Uhr Gewinne in Höhe von 0.09 Prozent auf 52’343.78 Punkte. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.404 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.250 Prozent auf 52’427.94 Punkte an der Kurstafel, nach 52’297.09 Punkten am Vortag.

Bei 52’308.92 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 52’521.48 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 1.36 Prozent zu. Vor einem Monat, am 13.10.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51’670.10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 53’839.99 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 47’457.22 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 8.19 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten markiert.

Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Apple (+ 1.42 Prozent auf 359.92 USD), Coca-Cola (+ 1.38 Prozent auf 98.78 USD), Nike (+ 1.35 Prozent auf 38.27 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.27 Prozent auf 299.10 USD) und Visa (+ 1.15 Prozent auf 425.13 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-3.63 Prozent auf 98.31 USD), NVIDIA (-2.36 Prozent auf 162.27 USD), Home Depot (-1.30 Prozent auf 312.45 EUR), Merck (-0.81 Prozent auf 145.76 USD) und Microsoft (-0.48 Prozent auf 520.48 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 20’246’076 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.672 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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