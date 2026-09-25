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Kursentwicklung im Fokus 25.09.2026 18:00:38

Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen

Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen

Der Dow Jones gewinnt am Mittag an Fahrt.

Travelers
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Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.49 Prozent fester bei 51’600.13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 25.356 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’415.75 Zählern und damit 0.128 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’349.98 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 51’339.24 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 51’632.71 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.648 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 25.08.2026, mit 53’577.40 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 25.06.2026, einen Stand von 51’920.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 45’947.32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6.65 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Microsoft (+ 3.26 Prozent auf 514.18 USD), 3M (+ 0.84 Prozent auf 168.93 USD), Caterpillar (+ 0.82 Prozent auf 811.87 USD), Amgen (+ 0.78 Prozent auf 409.20 USD) und Boeing (+ 0.73 Prozent auf 198.23 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Salesforce (-1.43 Prozent auf 234.81 USD), Walt Disney (-0.95 Prozent auf 104.56 USD), Nike (-0.82 Prozent auf 35.70 USD), Visa (-0.52 Prozent auf 366.07 USD) und NVIDIA (-0.49 Prozent auf 223.49 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 6’125’694 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.774 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Travelers-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.55 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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