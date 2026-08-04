Börse New York in Grün: Das macht der NASDAQ Composite aktuell

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 2.54 Prozent auf 26’571.87 Punkte. In den Dienstagshandel ging der NASDAQ Composite 0.672 Prozent höher bei 26’088.04 Punkten, nach 25’913.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 26’088.04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’627.15 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 25’832.67 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 04.05.2026, einen Stand von 25’067.80 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 04.08.2025, bewegte sich der NASDAQ Composite bei 21’053.58 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 14.36 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27’190.21 Punkte. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 34.98 Prozent auf 3.82 USD), Zebra Technologies (+ 22.82 Prozent auf 358.18 USD), TTM Technologies (+ 12.09 Prozent auf 135.87 USD), Innodata (+ 12.03 Prozent auf 70.87 USD) und FormFactor (+ 11.55 Prozent auf 121.37 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Commercial Vehicle Group (-9.80 Prozent auf 4.14 USD), Anika Therapeutics (-6.29 Prozent auf 19.43 USD), Donegal Group B (-5.80 Prozent auf 21.62 USD), AXT (-4.18 Prozent auf 65.80 USD) und Consumer Portfolio Services (-3.96 Prozent auf 9.22 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 13’389’576 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.222 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 18.69 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch