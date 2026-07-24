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Kursverlauf 24.07.2026 18:00:31

Börse New York in Grün: Das macht der Dow Jones am Mittag

Börse New York in Grün: Das macht der Dow Jones am Mittag

Heute zeigen sich die Anleger in New York zuversichtlich.

Walt Disney
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Am Freitag gewinnt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE 0.69 Prozent auf 52’070.99 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.377 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.085 Prozent auf 51’755.54 Punkte an der Kurstafel, nach 51’711.65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’111.63 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 51’682.36 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der Dow Jones bereits um 0.160 Prozent nach. Der Dow Jones lag vor einem Monat, am 24.06.2026, bei 51’848.90 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.04.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49’230.71 Punkten auf. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 44’693.91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.62 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Salesforce (+ 3.74 Prozent auf 162.80 USD), IBM (+ 3.53 Prozent auf 213.95 USD), Apple (+ 3.53 Prozent auf 333.00 USD), Walt Disney (+ 3.43 Prozent auf 96.01 USD) und Travelers (+ 2.94 Prozent auf 387.43 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil American Express (-5.10 Prozent auf 323.47 USD), UnitedHealth (-0.78 Prozent auf 420.26 USD), Goldman Sachs (-0.36 Prozent auf 1’070.86 USD), Caterpillar (-0.16 Prozent auf 893.12 USD) und Amazon (-0.11 Prozent auf 233.41 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 7’112’945 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4.508 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Nike-Aktie bietet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 3.88 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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