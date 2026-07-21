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Index-Performance 21.07.2026 20:03:27

Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagnachmittag steigen

Börse New York in Grün: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagnachmittag steigen

Am Dienstag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0.91 Prozent höher bei 7’511.04 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61.715 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.622 Prozent auf 7’489.56 Punkte an der Kurstafel, nach 7’443.28 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’467.86 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 7’515.31 Einheiten.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’500.58 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 21.04.2026, bei 7’064.01 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 21.07.2025, den Wert von 6’305.60 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.51 Prozent aufwärts. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Cerebras Systems (+ 16.19 Prozent auf 205.52 USD), Teradyne (+ 13.26 Prozent auf 378.03 USD), Sandisk (+ 12.75 Prozent auf 1’568.27 USD), Western Digital (+ 12.75 Prozent auf 549.55 USD) und Micron Technology (+ 12.43 Prozent auf 973.02 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Danaher (-11.13 Prozent auf 178.73 USD), MSCI (-9.64 Prozent auf 564.82 USD), Halliburton (-5.77 Prozent auf 33.09 USD), Equifax (-5.21 Prozent auf 170.70 USD) und Tyler Technologies (-4.62 Prozent auf 303.28 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 11’947’800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.297 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Mit 10.86 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Perrigo Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

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