Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen

Am Montag bewegt sich der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.81 Prozent fester bei 20’559.40 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.275 Prozent auf 20’450.20 Punkte an der Kurstafel, nach 20’394.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 20’622.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’401.26 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 18.10.2024, bei 20’324.04 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, bei 19’508.52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Stand von 15’837.99 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 24.27 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 21’182.02 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16’249.19 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Super Micro Computer (+ 20.78 Prozent auf 22.44 USD), Lucid (+ 8.21 Prozent auf 2.18 USD), Moderna (+ 5.73 Prozent auf 38.96 USD), Enphase Energy (+ 5.02 Prozent auf 62.51 USD) und Tesla (+ 4.41 Prozent auf 334.87 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Illumina (-3.69 Prozent auf 130.07 USD), Lululemon Athletica (-3.60 Prozent auf 308.50 USD), Amgen (-1.99 Prozent auf 277.98 USD), Fortinet (-1.93 Prozent auf 92.38 USD) und NVIDIA (-1.70 Prozent auf 139.56 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 24’191’777 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.302 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2025 hat die Super Micro Computer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.14 Prozent die höchste Dividendenrendite.

