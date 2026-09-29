Börse New York in Grün: Börsianer lassen NASDAQ 100 mittags steigen

Am Dienstag bewegt sich der NASDAQ 100 um 17:58 Uhr via NASDAQ 0.07 Prozent fester bei 30’298.47 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.447 Prozent auf 30’412.29 Punkte an der Kurstafel, nach 30’276.81 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag am Dienstag bei 30’429.97 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30’264.51 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, den Wert von 29’433.43 Punkten. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 29.06.2026, bei 29’774.75 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 29.09.2025, den Wert von 24’611.35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 20.20 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’770.63 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Punkte.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Lumentum (+ 5.97 Prozent auf 976.31 USD), Arm (+ 5.32 Prozent auf 298.41 USD), Marvell Technology (+ 4.12 Prozent auf 262.27 USD), Nebius (+ 3.84 Prozent auf 240.79 USD) und Astera Labs (+ 3.61 Prozent auf 363.99 USD). Unter den schwächsten NASDAQ 100-Aktien befinden sich derweil Strategy (ex MicroStrategy) (-2.95 Prozent auf 152.51 USD), Ferrovial International SE Registered (-2.88 Prozent auf 54.17 USD), Walmart (-2.72 Prozent auf 105.77 USD), Palo Alto Networks (-2.49 Prozent auf 382.32 USD) und T-Mobile US (-2.16 Prozent auf 162.86 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’717’099 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.773 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

2026 hat die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 inne. Im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.80 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch