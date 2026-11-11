Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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11.11.2026 22:33:55
Börse New York in Grün: Börsianer lassen Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels steigen
Der Dow Jones befand sich am Mittwoch im Aufwärtstrend.
Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.49 Prozent höher bei 52’486.49 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 25.285 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.131 Prozent auf 52’163.21 Punkte an der Kurstafel, nach 52’231.89 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 52’055.14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52’512.72 Punkten lag.
So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 1.63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 51’654.95 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 53’791.85 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 47’927.96 Punkten auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8.48 Prozent nach oben. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern markiert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2.91 Prozent auf 601.61 USD), NVIDIA (+ 2.87 Prozent auf 173.73 USD), Cisco (+ 2.66 Prozent auf 100.76 USD), Salesforce (+ 2.12 Prozent auf 218.01 USD) und Apple (+ 2.04 Prozent auf 355.63 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen McDonalds (-2.61 Prozent auf 274.80 USD), Microsoft (-2.26 Prozent auf 521.13 USD), Amazon (-1.74 Prozent auf 266.17 USD), Nike (-0.91 Prozent auf 38.32 USD) und Merck (-0.59 Prozent auf 147.18 USD).
Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien
Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 61’737’087 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.569 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel
Im Dow Jones verzeichnet die Travelers-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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