Börse New York in Grün: Anleger lassen S&P 500 schlussendlich steigen

Schlussendlich gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 0.77 Prozent auf 7’501.24 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.021 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.243 Prozent stärker bei 7’462.32 Punkten in den Handel, nach 7’444.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7’454.40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’517.12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.57 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.04.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’967.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’836.17 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 5’892.58 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.37 Prozent aufwärts. Bei 7’517.12 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cisco (+ 13.41 Prozent auf 115.53 USD), Lumen Technologies (+ 10.00 Prozent auf 10.34 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7.09 Prozent auf 254.66 USD), AppLovin (+ 6.97 Prozent auf 485.16 USD) und Take Two (+ 6.79 Prozent auf 242.41 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Biogen (-6.43 Prozent auf 191.37 USD), QUALCOMM (-6.14 Prozent auf 200.08 USD), CBRE Group A (-5.83 Prozent auf 132.45 USD), Jack Henry Associates (-5.23 Prozent auf 134.03 USD) und Albemarle (-4.90 Prozent auf 191.10 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 42’842’549 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.578 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10.87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch