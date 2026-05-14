Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 0.1%  SPI 18’681 0.0%  Dow 49’526 -1.1%  DAX 23’951 -2.1%  Euro 0.9145 0.0%  EStoxx50 5’828 -1.8%  Gold 4’538 -2.5%  Bitcoin 62’169 -2.2%  Dollar 0.7869 0.4%  Öl 109.3 3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Roche149905998
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Roche-Aktie: Tecentriq wird bei Blasenkrebs in den USA zugelassen
"Mystery Dumplings" fürs Depot: Laut einem Analysten ist diese Aktie unterbewertet
Der ewige Warner: Das sollten Anleger über Jeremy Grantham wissen
UBS-Aktie: Fed erklärt Durchsetzungsmassnahmen wegen Archegos-Pleite für beendet
Ölmarkt im Ausnahmezustand: Warum Experten nicht mit schneller Entspannung rechnen
Suche...
Plus500 Depot

AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 14.05.2026 22:33:59

Börse New York in Grün: Anleger lassen S&P 500 schlussendlich steigen

Börse New York in Grün: Anleger lassen S&P 500 schlussendlich steigen

Am Abend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Albemarle
147.22 CHF -6.43%
Kaufen Verkaufen

Schlussendlich gewann der S&P 500 im NYSE-Handel 0.77 Prozent auf 7’501.24 Punkte. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60.021 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.243 Prozent stärker bei 7’462.32 Punkten in den Handel, nach 7’444.25 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 7’454.40 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’517.12 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den S&P 500 bereits um 1.57 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.04.2026, stand der S&P 500 noch bei 6’967.38 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 6’836.17 Punkten auf. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 14.05.2025, einen Stand von 5’892.58 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9.37 Prozent aufwärts. Bei 7’517.12 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6’316.91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Cisco (+ 13.41 Prozent auf 115.53 USD), Lumen Technologies (+ 10.00 Prozent auf 10.34 USD), JB Hunt Transportation Services (+ 7.09 Prozent auf 254.66 USD), AppLovin (+ 6.97 Prozent auf 485.16 USD) und Take Two (+ 6.79 Prozent auf 242.41 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Biogen (-6.43 Prozent auf 191.37 USD), QUALCOMM (-6.14 Prozent auf 200.08 USD), CBRE Group A (-5.83 Prozent auf 132.45 USD), Jack Henry Associates (-5.23 Prozent auf 134.03 USD) und Albemarle (-4.90 Prozent auf 191.10 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 42’842’549 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.578 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Mit 10.87 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
S&P 500-Kurs in Realtime
Analysen zu S&P 500-Aktien

Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Logitech: Die Richtung stimmt

Der Hardwarehersteller hat überzeugende Zahlen vorgelegt und möchte das operative Momentum beibehalten. An der Börse ist Logitech zwar zunächst an einem technischen Widerstand gescheitert - die Chance auf den Ausbruch nach oben ist aber intakt.

Weiterlesen!