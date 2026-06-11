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NASDAQ-Handel im Blick 11.06.2026 22:33:42

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite letztendlich steigen

So bewegte sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

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Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich 2.54 Prozent fester bei 25’809.66 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.557 Prozent fester bei 25’309.78 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25’169.50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 25’846.56 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’109.39 Einheiten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der NASDAQ Composite bereits um 0.980 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’274.13 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite wies vor drei Monaten, am 11.03.2026, einen Stand von 22’716.13 Punkten auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Wert von 19’615.88 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 11.08 Prozent zu Buche. Bei 27’190.21 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 20’690.25 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Hooker Furniture (+ 26.12 Prozent auf 15.55 USD), Amtech Systems (+ 17.04 Prozent auf 22.60 USD), Ultra Clean (+ 15.32 Prozent auf 104.83 USD), Astronics (+ 15.13 Prozent auf 94.80 USD) und Americas Car-Mart (+ 13.50 Prozent auf 2.69 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Oracle (-8.53 Prozent auf 184.10 USD), Autodesk (-7.10 Prozent auf 205.57 USD), Adobe (-6.25 Prozent auf 218.80 USD), Dorel Industries (-6.09 Prozent auf 1.08 USD) und Patterson-UTI Energy (-4.41 Prozent auf 11.49 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 48’579’350 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.365 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.76 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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