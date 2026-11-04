NASDAQ Composite Index 998356 / XC0009694271
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04.11.2026 20:03:24
Börse New York in Grün: Anleger lassen NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag steigen
Der NASDAQ Composite verbucht heute Zuwächse.
Der NASDAQ Composite erhöht sich im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.71 Prozent auf 25’805.65 Punkte. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 1.11 Prozent auf 25’652.78 Punkte an der Kurstafel, nach 25’372.01 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 25’602.14 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26’048.83 Punkten.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn kletterte der NASDAQ Composite bereits um 0.803 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27’190.86 Punkten berechnet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 04.08.2026, den Wert von 26’584.99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.11.2025, stand der NASDAQ Composite bei 23’348.64 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 11.06 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20’690.25 Punkten.
Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Cogent Communications (+ 15.40 Prozent auf 6.82 USD), JetBlue Airways (+ 13.05 Prozent auf 3.60 USD), Expedia (+ 12.51 Prozent auf 321.52 USD), Omnicell (+ 10.45 Prozent auf 39.17 USD) und Intuitive Surgical (+ 9.95 Prozent auf 484.62 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Modine Manufacturing (-26.15 Prozent auf 92.65 USD), AAON (-20.67 Prozent auf 54.80 USD), Powell Industries (-12.16 Prozent auf 143.47 USD), Methode Electronics (-12.11 Prozent auf 13.21 USD) und FormFactor (-12.05 Prozent auf 85.13 USD).
Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 22’229’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.392 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte
Unter den NASDAQ Composite-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). SIGA Technologies lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 19.29 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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