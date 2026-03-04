Börse New York in Grün: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 1.59 Prozent auf 25’111.94 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.529 Prozent fester bei 24’850.94 Punkten, nach 24’720.08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’130.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24’795.53 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.08 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’891.24 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 25’581.70 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20’352.53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.374 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’315.84 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.16 Prozent auf 147.49 USD), Ross Stores (+ 7.36 Prozent auf 212.18 USD), Micron Technology (+ 6.46 Prozent auf 404.22 USD), Datadog A (+ 6.46 Prozent auf 118.99 USD) und AppLovin (+ 6.27 Prozent auf 466.40 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Baker Hughes (-2.41 Prozent auf 61.03 USD), Keurig Dr Pepper (-2.00 Prozent auf 28.98 USD), Diamondback Energy (-1.67 Prozent auf 174.56 USD), Atlassian (-1.65 Prozent auf 77.09 USD) und JDcom (-1.42 Prozent auf 25.28 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’187’922 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.815 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.82 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

