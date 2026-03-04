Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’511 0.8%  SPI 18’620 0.8%  Dow 48’804 0.6%  DAX 24’216 1.8%  Euro 0.9076 -0.1%  EStoxx50 5’872 1.7%  Gold 5’147 1.2%  Bitcoin 57’169 7.0%  Dollar 0.7799 -0.3%  Öl 81.0 -1.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
Ausblick: Broadcom informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jetzt Live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
PLAZZA-Aktie steigt: Höherer Ertrag und Gewinn - Dividende wird angehoben
Implenia-Aktie springt an: Betriebsgewinn zieht an - Dividende steigt - Wechsel im Management
Suche...
eToro entdecken

NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursentwicklung 04.03.2026 18:01:51

Börse New York in Grün: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Börse New York in Grün: Am Mittag Pluszeichen im NASDAQ 100

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Micron Technology
302.09 CHF -0.15%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ 100 gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:59 Uhr 1.59 Prozent auf 25’111.94 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.529 Prozent fester bei 24’850.94 Punkten, nach 24’720.08 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25’130.20 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24’795.53 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 2.08 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 04.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’891.24 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 04.12.2025, den Wert von 25’581.70 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20’352.53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 0.374 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 26’165.08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’315.84 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11.16 Prozent auf 147.49 USD), Ross Stores (+ 7.36 Prozent auf 212.18 USD), Micron Technology (+ 6.46 Prozent auf 404.22 USD), Datadog A (+ 6.46 Prozent auf 118.99 USD) und AppLovin (+ 6.27 Prozent auf 466.40 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Baker Hughes (-2.41 Prozent auf 61.03 USD), Keurig Dr Pepper (-2.00 Prozent auf 28.98 USD), Diamondback Energy (-1.67 Prozent auf 174.56 USD), Atlassian (-1.65 Prozent auf 77.09 USD) und JDcom (-1.42 Prozent auf 25.28 USD).

NASDAQ 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’187’922 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.815 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 1.82 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.62 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten