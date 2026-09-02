Börse New York: Gewinne im Dow Jones

Der Dow Jones klettert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.48 Prozent auf 53’020.99 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 24.856 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.600 Prozent fester bei 53’083.58 Punkten in den Handel, nach 52’766.88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 53’227.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’829.58 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der Dow Jones bereits um 0.826 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 52’485.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 51’307.79 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 45’295.81 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.59 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3.64 Prozent auf 225.35 USD), Walt Disney (+ 2.32 Prozent auf 108.68 USD), Boeing (+ 1.79 Prozent auf 209.34 USD), American Express (+ 1.65 Prozent auf 329.54 USD) und Visa (+ 1.41 Prozent auf 377.94 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Honeywell Technologies (-1.60 Prozent auf 206.61 USD), Salesforce (-1.24 Prozent auf 254.91 USD), Cisco (-0.87 Prozent auf 108.79 USD), Microsoft (-0.86 Prozent auf 496.72 USD) und Home Depot (-0.38 Prozent auf 276.25 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 19’062’015 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4.598 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.68 erwartet. Die Nike-Aktie gewährt Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch