Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in Grün

Zum Handelsende notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0.77 Prozent stärker bei 44’711.43 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 19.020 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0.024 Prozent auf 44’357.70 Punkte an der Kurstafel, nach 44’368.56 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 44’366.62 Punkte, das Tageshoch hingegen 44’768.26 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0.708 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 13.01.2025, bei 42’297.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.11.2024, wies der Dow Jones 43’958.19 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.02.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’272.75 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 5.47 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Bei 41’844.89 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell NVIDIA (+ 3.16 Prozent auf 135.29 USD), Cisco (+ 2.09 Prozent auf 63.84 USD), Apple (+ 1.97 Prozent auf 241.53 USD), Sherwin-Williams (+ 1.58 Prozent auf 361.13 USD) und Walmart (+ 1.39 Prozent auf 105.05 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Merck (-1.46 Prozent auf 84.42 USD), Boeing (-0.43 Prozent auf 185.44 USD), 3M (-0.10 Prozent auf 148.72 USD), Goldman Sachs (-0.01 Prozent auf 648.95 USD) und Honeywell (+ 0.13 Prozent auf 205.27 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 43’410’594 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 3.414 Bio. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch