Börse New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels mit Gewinnen

Schlussendlich bewegte sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0.35 Prozent stärker bei 51’848.90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 20.102 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.133 Prozent auf 51’735.64 Punkte an der Kurstafel, nach 51’666.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’617.73 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’248.69 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 0.570 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, lag der Dow Jones bei 50’579.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 46’124.06 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, bei 43’089.02 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.16 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 52’281.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 4.70 Prozent auf 300.70 EUR), Sherwin-Williams (+ 3.17 Prozent auf 333.13 USD), 3M (+ 2.51 Prozent auf 165.91 USD), Honeywell (+ 2.27 Prozent auf 227.42 USD) und Boeing (+ 1.63 Prozent auf 220.25 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Chevron (-2.57 Prozent auf 171.45 USD), Walt Disney (-2.33 Prozent auf 101.12 USD), Microsoft (-2.27 Prozent auf 365.46 USD), Verizon (-2.25 Prozent auf 45.68 USD) und Goldman Sachs (-1.60 Prozent auf 1’076.91 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 46’005’776 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 4.443 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.05 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch