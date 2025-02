Börse New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsende schwächer

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0.45 Prozent tiefer bei 43’239.50 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.516 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.466 Prozent auf 43’635.42 Punkte an der Kurstafel, nach 43’433.12 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’884.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 43’224.53 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 0.583 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 27.01.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 44’713.58 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 27.11.2024, einen Stand von 44’722.06 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 27.02.2024, bei 38’972.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 legte der Index bereits um 2.00 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45’054.36 Punkten. Bei 41’844.89 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Travelers (+ 2.39 Prozent auf 254.79 USD), 3M (+ 2.10 Prozent auf 150.52 USD), McDonalds (+ 1.87 Prozent auf 309.95 USD), Visa (+ 1.46 Prozent auf 355.74 USD) und Merck (+ 1.34 Prozent auf 90.58 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-8.48 Prozent auf 120.15 USD), Salesforce (-4.04 Prozent auf 294.90 USD), Amazon (-2.62 Prozent auf 208.74 USD), Microsoft (-1.80 Prozent auf 392.53 USD) und Goldman Sachs (-1.58 Prozent auf 608.00 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 96’375’532 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.448 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2025 verzeichnet die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.34 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

