Börse New York: Dow Jones wenig verändert

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.00 Prozent auf 44’735.17 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.603 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.785 Prozent leichter bei 44’385.49 Punkten in den Dienstagshandel, nach 44’736.57 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 44’756.22 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 44’426.66 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 42’114.40 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 41’240.52 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, bei 35’390.15 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 18.61 Prozent aufwärts. Bei 44’815.67 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amazon (+ 2.63 Prozent auf 206.74 USD), Walmart (+ 2.06 Prozent auf 91.35 USD), Microsoft (+ 1.90 Prozent auf 426.76 USD), Chevron (+ 1.39 Prozent auf 162.59 USD) und 3M (+ 1.07 Prozent auf 131.71 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Amgen (-7.76 Prozent auf 271.19 USD), Nike (-1.49 Prozent auf 78.08 USD), Johnson Johnson (-1.34 Prozent auf 153.69 USD), Boeing (-0.56 Prozent auf 152.24 USD) und Sherwin-Williams (-0.31 Prozent auf 398.46 USD).

Welche Dow Jones-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 20’571’604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.317 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.11 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

