Börse New York: Dow Jones verliert letztendlich

Der Dow Jones verlor im NYSE-Handel letztendlich 0.23 Prozent auf 40’736.96 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.495 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.672 Prozent auf 40’555.11 Punkte an der Kurstafel, nach 40’829.59 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 40’417.48 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 40’916.50 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, bei 39’497.54 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2024, lag der Dow Jones noch bei 38’868.04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’576.59 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 8.01 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 41’585.21 Punkten. Bei 37’122.95 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Amazon (+ 2.37 Prozent auf 179.55 USD), Verizon (+ 2.15 Prozent auf 43.65 USD), Microsoft (+ 2.09 Prozent auf 414.20 USD), Walmart (+ 1.90 Prozent auf 78.81 USD) und Home Depot (+ 1.46 Prozent auf 370.87 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil JPMorgan Chase (-5.19 Prozent auf 205.56 USD), Goldman Sachs (-4.39 Prozent auf 467.13 USD), American Express (-2.19 Prozent auf 245.42 USD), Nike (-1.76 Prozent auf 78.09 USD) und Boeing (-1.74 Prozent auf 160.07 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17’485’060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 3.042 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

2024 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.30 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch