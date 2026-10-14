Börse New York: Dow Jones verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste

Der Dow Jones ging nahezu unverändert (minus 0.09 Prozent) bei 51’621.48 Punkten aus dem Mittwochshandel. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 26.434 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.818 Prozent auf 52’092.99 Punkte an der Kurstafel, nach 51’670.10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’365.42 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’869.75 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0.278 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 14.09.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 52’421.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.07.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 52’508.27 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, bei 46’270.46 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6.69 Prozent zu. Bei 54’744.33 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 4.73 Prozent auf 395.62 USD), Merck (+ 3.80 Prozent auf 147.37 USD), Walmart (+ 3.46 Prozent auf 116.16 USD), Amgen (+ 3.21 Prozent auf 426.11 USD) und Procter Gamble (+ 2.28 Prozent auf 156.53 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-3.16 Prozent auf 221.30 USD), Caterpillar (-3.08 Prozent auf 748.98 USD), Microsoft (-1.80 Prozent auf 533.69 USD), Amazon (-1.74 Prozent auf 254.08 USD) und Alphabet C (ex Google) (-1.68 Prozent auf 343.65 USD).

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37’867’932 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.866 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch