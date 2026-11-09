Börse New York: Dow Jones verbucht am Montagmittag Zuschläge

Der Dow Jones springt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.87 Prozent auf 52’244.27 Punkte an. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 25.072 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.403 Prozent auf 51’078.85 Punkte an der Kurstafel, nach 51’285.73 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 51’643.01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’253.77 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 09.10.2026, bei 51’654.95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der Dow Jones mit 54’036.93 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Wert von 46’987.10 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.98 Prozent. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Caterpillar (+ 7.21 Prozent auf 593.54 USD), Cisco (+ 4.66 Prozent auf 98.22 USD), Goldman Sachs (+ 3.97 Prozent auf 903.45 USD), Amazon (+ 3.75 Prozent auf 269.02 USD) und Honeywell Technologies (+ 3.61 Prozent auf 228.00 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen NVIDIA (-5.89 Prozent auf 175.64 USD), Salesforce (-3.53 Prozent auf 214.56 USD), Travelers (-2.63 Prozent auf 392.29 USD), Walmart (-0.72 Prozent auf 124.62 USD) und Chevron (-0.42 Prozent auf 212.04 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 53’785’682 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.454 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Mit 4.19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch