Börse New York: Dow Jones steigt zum Start

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.16 Prozent im Plus bei 52’461.96 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 26.086 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0.191 Prozent auf 52’277.49 Punkte an der Kurstafel, nach 52’377.57 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’335.43 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 52’541.49 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0.270 Prozent zu. Vor einem Monat, am 28.09.2026, wies der Dow Jones 51’481.51 Punkte auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 52’747.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der Dow Jones bei 47’706.37 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 8.43 Prozent zu Buche. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 1.32 Prozent auf 453.86 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.18 Prozent auf 320.58 USD), American Express (+ 1.01 Prozent auf 316.07 USD), Johnson Johnson (+ 0.87 Prozent auf 271.08 USD) und Coca-Cola (+ 0.87 Prozent auf 91.97 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Sherwin-Williams (-1.60 Prozent auf 320.81 USD), Cisco (-1.08 Prozent auf 110.18 USD), Boeing (-0.99 Prozent auf 166.52 USD), Walt Disney (-0.98 Prozent auf 109.15 USD) und Honeywell Technologies (-0.82 Prozent auf 217.01 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 4’124’111 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.724 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.86 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.24 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch