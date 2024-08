Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 1.49 Prozent tiefer bei 40’233.19 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 13.951 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.181 Prozent auf 40’768.88 Punkte an der Kurstafel, nach 40’842.79 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 41’096.66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 40’163.16 Punkten.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche sank der Dow Jones bereits um 1.06 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’169.52 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.05.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37’903.29 Punkte. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 01.08.2023, mit 35’630.68 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6.68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41’376.00 Punkten. Bei 37’122.95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Procter Gamble (+ 2.65 Prozent auf 165.02 USD), Coca-Cola (+ 1.45 Prozent auf 67.71 USD), Verizon (+ 1.43 Prozent auf 41.10 USD), Walmart (+ 1.14 Prozent auf 69.42 USD) und Johnson Johnson (+ 1.08 Prozent auf 159.56 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Boeing (-6.10 Prozent auf 178.98 USD), Intel (-5.19 Prozent auf 29.15 USD), Caterpillar (-4.57 Prozent auf 330.37 USD), Chevron (-4.56 Prozent auf 153.15 USD) und Salesforce (-2.98 Prozent auf 251.10 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 7’994’951 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3.102 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch