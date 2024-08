Börse New York: Dow Jones notiert am Montagnachmittag im Minus

Am Montag steht der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 2.44 Prozent im Minus bei 38’767.10 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13.500 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.851 Prozent fester bei 40’075.33 Punkten, nach 39’737.26 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39’056.19 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 38’499.27 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 05.07.2024, mit 39’375.87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, den Stand von 38’675.68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Wert von 35’065.62 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 2.79 Prozent. Bei 41’376.00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell 3M (-0.38 Prozent auf 124.77 USD), Walt Disney (-0.60 Prozent auf 89.03 USD), Caterpillar (-1.02 Prozent auf 317.60 USD), Home Depot (-1.16 Prozent auf 351.30 USD) und Salesforce (-1.58 Prozent auf 240.12 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind hingegen Intel (-5.98 Prozent auf 20.20 USD), Amazon (-4.12 Prozent auf 160.98 USD), Apple (-4.01 Prozent auf 211.04 USD), Cisco (-3.49 Prozent auf 45.03 USD) und Visa (-3.48 Prozent auf 257.29 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 23’399’301 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.090 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch