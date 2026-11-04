Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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04.11.2026 18:00:34
Börse New York: Dow Jones mittags stärker
Der Dow Jones zeigt am Mittwochmittag eine positive Tendenz.
Um 17:58 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 2.94 Prozent fester bei 53’308.02 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 24.956 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.282 Prozent auf 51’932.63 Punkte an der Kurstafel, nach 51’786.72 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 53’337.27 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’410.23 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 2.50 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der Dow Jones 51’176.96 Punkte auf. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 04.08.2026, bei 54’085.88 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 04.11.2025, bei 47’085.24 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.18 Prozent. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 45’057.28 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 8.84 Prozent auf 192.71 USD), Sherwin-Williams (+ 6.91 Prozent auf 364.44 USD), Microsoft (+ 6.76 Prozent auf 556.22 USD), Nike (+ 6.42 Prozent auf 40.95 USD) und Amazon (+ 6.41 Prozent auf 266.75 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-6.12 Prozent auf 585.78 USD), Chevron (-3.82 Prozent auf 216.66 USD), NVIDIA (-1.92 Prozent auf 202.72 USD), Cisco (-0.31 Prozent auf 102.65 USD) und UnitedHealth (+ 0.29 Prozent auf 405.61 USD).
Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13’337’543 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 4.392 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus
In diesem Jahr hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4.14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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