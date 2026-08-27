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Index im Blick 27.08.2026 16:01:23

Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Dow Jones-Handel am Morgen.

Johnson & Johnson
214.58 CHF -2.60%
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Am Donnerstag tendiert der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.02 Prozent stärker bei 53’474.68 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24.552 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.157 Prozent fester bei 53’547.68 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 53’463.88 Punkten am Vortag.

Bei 53’613.66 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 53’345.62 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.399 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 52’210.08 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 27.05.2026, den Stand von 50’644.28 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.08.2025, wurde der Dow Jones auf 45’565.23 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.53 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Salesforce (+ 18.43 Prozent auf 243.51 USD), NVIDIA (+ 7.28 Prozent auf 224.93 USD), IBM (+ 1.44 Prozent auf 233.19 USD), Goldman Sachs (+ 0.59 Prozent auf 1’046.55 USD) und Nike (+ 0.05 Prozent auf 38.61 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Johnson Johnson (-1.97 Prozent auf 264.69 USD), Merck (-1.79 Prozent auf 150.36 USD), Honeywell Technologies (-1.45 Prozent auf 217.46 USD), Walt Disney (-1.32 Prozent auf 108.18 USD) und McDonalds (-1.27 Prozent auf 263.54 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 16’328’613 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.424 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.89 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.23 Prozent bei der Nike-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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