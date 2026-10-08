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08.10.2026 16:00:58
Börse New York: Dow Jones liegt zum Start des Donnerstagshandels im Minus
Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstag wieder ab.
Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.01 Prozent tiefer bei 51’176.66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 26.311 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.443 Prozent auf 51’406.44 Punkte an der Kurstafel, nach 51’179.87 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 50’974.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51’181.55 Einheiten.
So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0.044 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wurde der Dow Jones mit 52’786.07 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 52’348.39 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 08.10.2025, den Wert von 46’601.78 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 5.78 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im Dow Jones
Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Chevron (+ 2.71 Prozent auf 210.71 USD), Walmart (+ 1.19 Prozent auf 109.45 USD), McDonalds (+ 0.93) Prozent auf 233.03 USD), Coca-Cola (+ 0.90 Prozent auf 86.59 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 0.84 Prozent auf 350.28 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil Boeing (-1.60 Prozent auf 185.30 USD), NVIDIA (-1.41 Prozent auf 234.13 USD), Amgen (-1.27 Prozent auf 407.84 USD), 3M (-1.15 Prozent auf 160.25 USD) und Merck (-1.12 Prozent auf 141.19 USD).
Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2’677’841 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 5.147 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte
Die Travelers-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.54 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Donnerstagshandel deutlich nach. Die US-Börsen zeigten sich uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.