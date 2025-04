Börse New York: Dow Jones liegt letztendlich im Minus

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1.73 Prozent schwächer bei 39’669.39 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 15.444 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.394 Prozent auf 40’527.82 Punkte an der Kurstafel, nach 40’368.96 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’394.75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 40’416.80 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2.16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der Dow Jones mit 41’488.19 Punkten gehandelt. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 16.01.2025, mit 43’153.13 Punkten bewertet. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 16.04.2024, den Wert von 37’798.97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 verlor der Index bereits um 6.42 Prozent. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 45’054.36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36’611.78 Zählern erreicht.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Travelers (+ 1.13 Prozent auf 252.48 USD), Boeing (+ 0.61 Prozent auf 156.47 USD), Chevron (+ 0.61) Prozent auf 135.36 USD), UnitedHealth (+ 0.25 Prozent auf 585.04 USD) und Johnson Johnson (+ 0.19 Prozent auf 153.91 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen derweil NVIDIA (-6.87 Prozent auf 104.49 USD), Amgen (-4.29 Prozent auf 282.64 USD), Apple (-3.89 Prozent auf 194.27 USD), Microsoft (-3.66 Prozent auf 371.61 USD) und 3M (-3.55 Prozent auf 130.46 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 94’565’976 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2.668 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Die Merck-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.43 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch