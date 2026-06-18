Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu

Letztendlich schloss der Dow Jones nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 51’564.70 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 20.258 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 51’937.56 Zählern und damit 0.864 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (51’492.55 Punkte).

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 51’554.53 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 51’949.26 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0.390 Prozent. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wies der Dow Jones 49’686.12 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der Dow Jones mit 46’225.15 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 42’171.66 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.58 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 52’281.19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Caterpillar (+ 3.13 Prozent auf 985.82 USD), Walt Disney (+ 3.00 Prozent auf 103.89 USD), NVIDIA (+ 2.95 Prozent auf 210.69 USD), Amazon (+ 2.90 Prozent auf 244.39 USD) und Nike (+ 2.29 Prozent auf 45.20 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen IBM (-5.05 Prozent auf 249.10 USD), Johnson Johnson (-2.48 Prozent auf 228.39 USD), JPMorgan Chase (-2.47 Prozent auf 325.22 USD), Chevron (-2.22 Prozent auf 173.63 USD) und Salesforce (-2.09 Prozent auf 151.78 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 101’278’810 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.356 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch