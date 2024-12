Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich zurück

Schlussendlich gab der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.35 Prozent auf 44’247.83 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 19.140 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0.532 Prozent fester bei 44’637.97 Punkten, nach 44’401.93 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 44’186.66 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 44’470.84 Punkten.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 08.11.2024, bei 43’988.99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 10.09.2024, den Stand von 40’736.96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, einen Stand von 36’247.87 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17.32 Prozent aufwärts. Bei 45’073.63 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 4.50 Prozent auf 164.10 USD), American Express (+ 1.82 Prozent auf 302.11 USD), Honeywell (+ 1.77 Prozent auf 229.08 USD), Visa (+ 1.32 Prozent auf 312.38 USD) und Procter Gamble (+ 0.87 Prozent auf 172.28 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-2.72 Prozent auf 388.39 USD), NVIDIA (-2.69 Prozent auf 135.07 USD), Merck (-2.69 Prozent auf 101.00 USD), Travelers (-1.69 Prozent auf 247.65 USD) und Home Depot (-1.54 Prozent auf 422.59 USD).

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 49’819’925 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.536 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.23 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.34 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

