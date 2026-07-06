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Index im Blick 06.07.2026 22:33:39

Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

Börse New York: Dow Jones bewegt schlussendlich im Plus

So performte der Dow Jones am ersten Tag der Woche letztendlich.

Alphabet C
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Am Montag verbuchte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende Gewinne in Höhe von 0.29 Prozent auf 53’055.91 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 23.903 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.954 Prozent leichter bei 52’395.22 Punkten in den Montagshandel, nach 52’900.07 Punkten am Vortag.

Bei 53’060.10 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 52’648.69 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 50’866.78 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 06.04.2026, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46’669.88 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2025, bei 44’828.53 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 9.66 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 53’060.10 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Boeing (+ 3.55 Prozent auf 234.54 USD), IBM (+ 3.45 Prozent auf 299.52 USD), Goldman Sachs (+ 3.36 Prozent auf 1’055.29 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.45 Prozent auf 364.90 USD) und Apple (+ 1.31 Prozent auf 312.66 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind hingegen Merck (-2.15 Prozent auf 126.78 USD), Walt Disney (-2.10 Prozent auf 97.41 USD), Amgen (-2.06 Prozent auf 366.44 USD), Home Depot (-1.77 Prozent auf 304.95 EUR) und UnitedHealth (-1.73 Prozent auf 417.99 USD).

Dow Jones-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 33’150’759 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.127 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.75 erwartet. Die Chevron-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.22 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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