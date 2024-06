Börse New York: Dow Jones beendet die Sitzung mit Verlusten

Letztendlich schloss der Dow Jones am Freitag nahezu unverändert (minus 0.12 Prozent) bei 39’118.86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14.175 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Dow Jones 0.145 Prozent leichter bei 39’107.10 Punkten, nach 39’164.06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’443.60 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 38’937.15 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.167 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, wurde der Dow Jones mit 38’852.86 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’807.37 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 28.06.2023, einen Stand von 33’852.66 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3.72 Prozent nach oben. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 40’077.40 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit UnitedHealth (+ 4.69 Prozent auf 509.26 USD), Caterpillar (+ 1.72 Prozent auf 333.10 USD), Salesforce (+ 1.68) Prozent auf 257.10 USD), JPMorgan Chase (+ 1.55 Prozent auf 202.26 USD) und Goldman Sachs (+ 1.43 Prozent auf 452.32 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-19.98 Prozent auf 75.37 USD), Merck (-4.64 Prozent auf 123.80 USD), Walt Disney (-2.82 Prozent auf 99.29 USD), Amazon (-2.32 Prozent auf 193.25 USD) und Travelers (-1.74 Prozent auf 203.34 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 37’289’201 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Microsoft-Aktie mit 3.142 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

