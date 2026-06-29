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Dow Jones-Performance im Blick 29.06.2026 22:33:40

Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone

Der Dow Jones beendete den Montagshandel im Plus.

Cisco
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Der Dow Jones stieg im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.59 Prozent auf 52’182.74 Punkte. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 19.714 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.139 Prozent schwächer bei 51’803.77 Punkten, nach 51’876.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’311.63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51’949.54 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 29.05.2026, den Stand von 51’032.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 45’166.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 43’819.27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.85 Prozent nach oben. Bei 52’655.66 Punkten schaffte es der Dow Jones bislang auf ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Alphabet C (ex Google) (+ 4.96 Prozent auf 351.28 USD), Caterpillar (+ 3.58 Prozent auf 1’033.19 USD), Cisco (+ 3.45 Prozent auf 117.70 USD), Amazon (+ 3.20 Prozent auf 240.14 USD) und IBM (+ 2.35 Prozent auf 278.00 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil UnitedHealth (-1.89 Prozent auf 419.82 USD), Chevron (-1.51 Prozent auf 168.47 USD), Microsoft (-1.18 Prozent auf 368.57 USD), Boeing (-1.18 Prozent auf 214.69 USD) und 3M (-0.96 Prozent auf 162.43 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 38’880’742 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.083 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

2027 weist die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Mit 4.18 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Chevron-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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